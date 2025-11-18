Андрей Коробка: 90% дефицита кадров в АПК Кубани — специалисты среднего звена
Дефицит кадров в АПК в Краснодарском крае — это на 90% потребность в специалистах среднего звена, которые непосредственно занимаются производством. Такое мнение высказал заместитель губернатора региона Андрей Коробка во время пленарного заседания на выставке «ЮГАГРО».
Фото: «Ъ-Кубань»
Как отметил господин Коробка, не всегда учебная программа сегодня интегрирована в производственный процесс отрасли в целом.
«Студент без практики не получит тех профессиональных навыков, которые по окончании учебного заведения может применить на производстве. Не всегда практика, которая должна быть производственной, совпадает с тем циклом, который идет в отрасли»,— прокомментировал замгубернатора.
Как считает Андрей Коробка, учебный процесс должен быть сформирован в пропорции 70:30 в пользу практики. Тогда отрасль получит специалиста с профессиональными навыками, которые нужны будут в производстве.
Ранее Андрей Коробка сообщил, что потребность в специалистах в сфере АПК составляет более 2,5 тыс. человек и эта цифра растет ежегодно.