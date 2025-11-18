Андрей Коробка: 90% дефицита кадров в АПК Кубани — специалисты среднего звена

Дефицит кадров в АПК в Краснодарском крае — это на 90% потребность в специалистах среднего звена, которые непосредственно занимаются производством. Такое мнение высказал заместитель губернатора региона Андрей Коробка во время пленарного заседания на выставке «ЮГАГРО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Как отметил господин Коробка, не всегда учебная программа сегодня интегрирована в производственный процесс отрасли в целом.

«Студент без практики не получит тех профессиональных навыков, которые по окончании учебного заведения может применить на производстве. Не всегда практика, которая должна быть производственной, совпадает с тем циклом, который идет в отрасли»,— прокомментировал замгубернатора.

Как считает Андрей Коробка, учебный процесс должен быть сформирован в пропорции 70:30 в пользу практики. Тогда отрасль получит специалиста с профессиональными навыками, которые нужны будут в производстве.

Ранее Андрей Коробка сообщил, что потребность в специалистах в сфере АПК составляет более 2,5 тыс. человек и эта цифра растет ежегодно.

Алина Зорина, Андрей Николаев