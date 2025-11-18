В Ростовской области на торги выставили пять промышленных прощадок

Пять промышленных площадок в Ростовской области выставили на торги за 104 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте «ТЭК-торг».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На торгах продают Чертковскую нефтебазу, а также промышленные площадки с инфраструктурой и транспортом в Новочеркасске, Белой Калитве, Морозовске, станице Кировской.

Организатором аукциона выступает компания «РН-Ростовнефтепродукт». Принять участие в этих торгах можно до 1 декабря. Итоги аукциона подведут спустя две недели после окончания приема заявок.

Мария Хоперская