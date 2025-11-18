«Каменскхимволокно» зарегистрировала дочернюю компанию в Ростовской области

Химическая компания «Каменскхимволокно» из Каменска-Шахтинского в конце октября зарегистрировала в Ростовской области дочернюю компанию «Каменскагротекстиль». Сведения об этом содержатся в информационной базе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новое предприятие займется неспециализированной оптовой торговлей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Каменскхимволокно» зарегистрировано в июле 2019 года. Выручка предприятия в Каменске-Шахтинском в 2024 году составила 1,77 млрд руб., чистая прибыль — 119,3 млн руб.

«Каменскхимволокно» является одним из самых крупных химических предприятий на юге России. Компания специализируется на производстве продукции из полипропилена, искусственной травы, бытовой химии.

Мария Хоперская