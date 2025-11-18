Суд в Балашихе арестовал Елену Цуцкову по делу об убийстве шестилетнего сына

Балашихинский суд Московской области арестовал на два месяца (до 16 января 2026 года) Елену Цуцкову, которую обвиняют в обезглавливании шестилетнего сына. Ей инкриминируют убийство ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета России (СКР).

Прокурор счел нецелесообразным избрание меры пресечения, не связанной с арестом. Он просил учесть, что фигурантка зарегистрирована в другом регионе России и не имеет официального источника дохода. При этом женщину обвиняют в особо тяжком преступлении и она может скрыться от следствия.

16 ноября в Гольяновском пруду в Москве обнаружили рюкзак с отрубленной головой ребенка. Было возбуждено уголовное дело, в тот же день правоохранители пришли с обысками к семье убитого. На балконе квартиры полицейские обнаружили тело мальчика. 17 ноября Елену Цуцкову задержали.

Изначально фигурантка признала вину и написала явку с повинной. СКР также возбудил дело о халатности соцработников, которые не лишили обвиняемую родительских прав из-за наличия у нее психического заболевания. СМИ писали, что женщина страдает от параноидальной шизофрении.

Никита Черненко