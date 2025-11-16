В квартире в Балашихе нашли тело ребенка, чью голову обнаружили в пруду Москвы

В квартире жилого дома в подмосковном городе Балашиха нашли тело ребенка, сообщили ТАСС источники в силовых структурах. По их данным, его голову сегодня утром нашли в Гольяновском пруду Москвы. В убийстве ребенка подозреваются его родители.

В СКР по Московской области также сообщили, что в квартире в Балашихе нашли тело 6-летнего ребенка. На место выехали следователи и криминалисты. В настоящее время устанавливается, принадлежат ли «фрагменты тела ребенка», обнаруженные в Гольяновском пруду, мальчику, тело которого нашли в Подмосковье.

Сегодня столичная прокуратура сообщила, что в пруду на востоке Москвы обнаружены человеческие останки. По информации ведомства, тело либо его части находились в пластиковом пакете. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). В управлении СКР сообщили, что в пакете «находился фрагмент тела несовершеннолетнего». Эксперт предварительно установил возраст погибшего «в интервале от семи до десяти лет».

«Осторожно, Москва» сообщает, что в убийстве мальчика подозревают его мать и отчима. Они, по информации Telegram-канала, расчленили тело ребенка. Чтобы скрыть следы преступления, мать «положила голову сына в рюкзак и выбросила в пруд». О пропаже убитого ребенка сообщила его бабушка, пишет «Осторожно, Москва». Официально о задержании родителей убитого мальчика не сообщали.