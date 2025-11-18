После убийства ребенка в Балашихе возбуждено дело о халатности соцработников

Жительнице Балашихи, которая убила и расчленила шестилетнего сына, предъявлено обвинение. Также возбуждено дело о халатности сотрудников окружного управления соцразвития, повлекшей смерть ребенка, сообщил областной СКР.

По версии следствия, должностные лица не приняли меры для лишения обвиняемой родительских прав на ребенка из-за наличия у нее заболевания и нахождения на учете у специализированного врача, а также фактов «противоправных действий в отношении ребенка». Никто из соцработников по делу о халатности пока не задержан.

Мать на допросе в качестве обвиняемой подтвердила свои признательные показания. Сегодня следствие ходатайствует о ее аресте.

16 ноября в Гольяновском пруду в Москве нашли голову шестилетнего мальчика. Его туловище в тот же день обнаружили в квартире семьи в Балашихе. Возбуждено дело об убийстве (ст. 105 УК). 17 ноября его мать была задержана. СМИ писали, что женщина страдает от параноидальной шизофрении. В семье также есть старшая дочь, она живет с отцом.