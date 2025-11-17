Задержана мать ребенка, голову которого нашли в Гольяновском пруду в Москве

Следственный комитет сообщил о задержании жительницы Балашихи по подозрению в убийстве своего 6-летнего сына. Она написала явку с повинной.

По версии следствия, женщина убила ребенка в своей квартире, после чего выбросила фрагменты тела в Гольяновский пруд на востоке Москвы. Накануне там нашли рюкзак, в котором находилась голова убитого ребенка.

СМИ со ссылкой на источники писали, что мать ребенка состояла на учете у психиатра и принимала специальные препараты. Также утверждалось, что в момент прихода правоохранителей в квартиру женщина была в состоянии наркотического опьянения. Из публикаций следует, что отец ребенка ранее привлекался к уголовной ответственности и не жил с семьей. Утверждалось, что у женщины был новый сожитель, который мог быть причастен к преступлению. Telegram-каналы утверждали, что убитый мальчик был инвалидом и не мог ходить. По словам источников СМИ, тело убитого ребенка было найдено на балконе. Правоохранительные органы данные СМИ не комментировали.

«На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, — сообщили в подмосковном главке СКР, — однако мотивы убийства пояснить не смогла». Следователь планирует назначить задержанной психолого-психиатрическую экспертизу.