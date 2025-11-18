Эксперт: для развития агромашиностроения на Кубани важно усилить господдержку

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, основатель технопарка «Галаново» Галина Марачкова рассказала «Ъ-Кубань», что для развития агромашиностроения в Краснодарском крае властям стоит усилить механизмы поддержки, в первую очередь — прямое субсидирование производителей и аграриев, приобретающих отечественную технику.

Усиление региональных механизмом поддержки, по мнению эксперта, позволит стабилизировать спрос, снизить сезонные колебания и повысить предсказуемость производственных планов. «Эффективным шагом могло бы стать совместное финансирование федеральных и краевых программ, что укрепит кооперацию и производственную базу региона»,— добавила госпожа Марачкова.

По данным министерства промышленной политики Краснодарского края, самоходную сельскохозяйственную технику, прицепное и навесное оборудование, а также комплектующие в регионе производят более 30 предприятий.

Дмитрий Холодный