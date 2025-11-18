Бремя машин

В отрасли сельскохозяйственного машиностроения на Кубани работают более 30 предприятий, которые производят тракторы, зерноуборочные комбайны, опрыскиватели, разбрасыватели удобрений и другую технику. Развитие отрасли стимулирует тренд на импортозамещение, однако все заместить, по словам экспертов, невозможно. Для наращивания объемов производства сельхозтехники нужно усилить региональные механизмы поддержки, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Кубани реализуют девять инвестиционных проектов, направленных на создание и расширение производств сельхозтехники

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На Кубани реализуют девять инвестиционных проектов, направленных на создание и расширение производств сельхозтехники

Объем отгруженной продукции собственного производства в категории «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» (включая сельхозтехнику) в Краснодарском крае в январе—августе 2025 года достиг 21,2 млрд руб., или 112,1% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом Guide рассказали в министерстве промышленной политики региона.

По данным ведомства, на Кубани самоходную сельскохозяйственную технику, прицепное и навесное оборудование, а также комплектующие производят более 30 предприятий.

В частности, кубанские компании выпускают тракторы и зерноуборочные комбайны, прицепную и почвообрабатывающую технику (включая плуги, культиваторы и дисковые бороны), опрыскиватели и разбрасыватели удобрений, а также жатки и приспособления для их транспортировки. Кроме того, на предприятиях региона производят грузовые прицепы, полуприцепы для перевозки зерна, дождевальные машины и средства малой механизации.

В Краснодаре, Армавире и Гулькевичском районе выпускают гидроцилиндры и рабочие органы к культиваторам и дисковым боронам. В краевом центре производят столбоставы, которые применяются при закладке садов и виноградников, а также ножи к кормосмесителям.

Перейдут на отечественное

Раз­­­ви­­­­тию сельскохозяйственного машиностроения в Краснодарском крае способствовал тренд на импортозамещение. В условиях санкционного давления на Россию были нарушены поставки иностранного оборудования и запчастей к нему, что стимулировало интерес аграриев к технике отечественного производства.

«В России используется довольно много импортной сельхозтехники. Доля зарубежных машин и оборудования постепенно сокращается. Однако полностью заменить их невозможно, поскольку для этого необходимо слишком много времени и ресурсов. Однако мы можем и должны производить самоходные и навесные машины»,— говорит председатель Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники и оборудования агропромышленного комплекса Краснодарского края Василий Абаев.

Справка В Краснодарском крае производят: тракторы (ООО «Торговый дом "МТЗ-Северо-Запад"»);

зерноуборочные комбайны (ООО «Комбайновый завод "Кубань"»);

прицепную почвообрабатывающую технику, включая плуги, культиваторы, дисковые бороны (ООО «Промагротехнологии», ООО «БДТ-Агро», ООО «Агроспецмаш», ООО «Агроимпорт», ООО «БДМ-Агро», АО «Кубаньжелдормаш», ООО «Кубаньсельмаш», ООО «Новопокровскагромаш», ООО «Ресурсагрострой» и др.);

опрыскиватели и разбрасыватели удобрений (ООО «Торговый дом "Агроспецмаш"», ООО «Оптсельмаш» и др.);

жатки и приспособления для их транспортировки (ООО «Комбайновый завод "Кубань"» и др.);

грузовые прицепы и полуприцепы для перевозки зерна (ООО «Кропкузов», ООО «Левсарс»);

дождевальные машины (ОАО «Северо-Кавказский завод стальных конструкций»);

средства малой механизации (ООО «Флагман»). По данным министерства промышленной политики Краснодарского края

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, основатель технопарка «Галаново» Галина Марачкова рассказывает, что импортозамещение в сельхозмашиностроении развивается поступательно. Эксперт отмечает активное участие в этом процессе российских металлургических комбинатов, которые начали выпускать специальные марки стали для машиностроения. Это, по мнению спикера, позволит компаниям перейти на отечественные машины без потери качества и снизить себестоимость продукции.

«Расширение кооперации между машиностроительными и металлургическими предприятиями формирует прочную основу для технологической самостоятельности отрасли и укрепления позиции российских производителей на внутреннем рынке»,— констатирует госпожа Марачкова.

Вложиться в производство

На территории 21 муниципалитета Краснодарского края реализуют девять инвестиционных проектов, которые предусматривают создание или расширение производств сельхозтехники, рассказывают в министерстве промышленной политики региона. Объемы инвестиций в ведомстве не уточняют.

В Староминском районе Кубани планируют локализовать производство тракторов. Инвестором проекта выступает торговый дом «МТЗ-Северо-Запад». Номенклатура выпускаемой продукции будет включать сельскохозяйственные тракторы, в том числе для садоводства и виноградарства.

В Кавказском районе на участке площадью более 4 га ООО «Промагротехнологии» развивает промышленный технопарк «Галаново». На площадке планируют построить инфраструктуру для производства сельхозтехники, а также инжиниринговый центр для создания компонентной базы, рассказывают в министерстве.

Техника становится дороже

В октябре 2025 года президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин сообщил, что с 2020 по 2024 год ключевая ставка Центробанка выросла до рекордного уровня, средняя стоимость металла увеличилась на 62%, а природного газа — на 90%. Рост показателей повлиял на затраты при создании агромашин. Так, в текущем году себестоимость производства сельхозтехники, которую выпускают под одним из брендов на кубанском предприятии «Промагротехнологии», выросла на 8–12%, рассказывает Галина Марачкова.

Она поясняет, что рост произошел из-за удорожания металлопроката, логистики и энергоресурсов. «При этом компания сохранила отпускные цены для аграриев, не повышая стоимость техники даже в условиях засушливого сезона 2025 года. Это решение принято с целью поддержать хозяйства региона и обеспечить им доступ к отечественной технике в сложных погодных условиях. Часть роста издержек компенсирована за счет локализации поставок, заключения прямых контрактов с металлургическими комбинатами и оптимизации производственных процессов»,— говорит эксперт.

Производству нужен план

Галина Марачкова считает, что для дальнейшего развития отрасли важно усилить региональные механизмы поддержки, в первую очередь — прямое субсидирование производителей и аграриев, приобретающих отечественную технику. Это, по мнению эксперта, позволит стабилизировать спрос, снизить сезонные колебания и повысить предсказуемость производственных планов. «Эффективным шагом могло бы стать совместное финансирование федеральных и краевых программ, что укрепит кооперацию и производственную базу региона»,— добавляет Галина Марачкова.

Василий Абаев сетует, что в России нет научного института, который направлен на проектирование сельхозмашин. Специалисты, которые могли бы выполнять такие задачи, по его словам, заняты в вузах, где обучают студентов.

«Необходимо создать хотя бы одно проектно-конструкторское бюро, специалисты которого будут способны заниматься разработкой сложных машин. К тому же им есть с кем работать. Государственное предприятие "Росагролизинг" может заказывать комплект машин и через свою систему его реализовывать»,— говорит Василий Абаев, отмечая, что на Кубани проектно-конструкторских бюро нет.

По словам Василия Абаева, загрузка предприятий сельхозмашиностроения в России составляет менее 40%. «Федеральным и региональным властям, прежде всего Министерству промышленности, стоит обратить внимание на проблему малого количества заказов на предприятиях сельхозмашиностроения. Для того чтобы ее решить, органам власти необходимо определить технологические возможности каждого предприятия и заранее разработать план нагрузки»,— рассказывает Василий Абаев. Он отмечает необходимость создания индустриальных парков, на базе которых «технологически привязанные друг к другу предприятия смогут заниматься совместным производством сложных машин и оборудования».

Андрей Куценко