Ростов-на-Дону вошел в список городов с высоким экологическим риском

По итогам ноября 2205 года Ростов-на-Дону вошел в список российских городов с наиболее загрязненной атмосферой. Индекс загрязнения воздуха здесь стабильно сохраняется на высоком уровне, о чем свидетельствуют данные климатического центра Росгидромета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Ростове фиксируются повышенные концентрации взвешенных частиц, бензапирена, диоксида азота и формальдегида. Аналогичная ситуация наблюдается в Азове, Волгодонске и Новочеркасске.

В сложившейся обстановке необходимо обеспечить усиленный контроль за промышленными предприятиями, автотранспортом и системами отопления.

Мария Хоперская