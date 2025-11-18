Ростов-на-Дону вошел в список городов с высоким экологическим риском
По итогам ноября 2205 года Ростов-на-Дону вошел в список российских городов с наиболее загрязненной атмосферой. Индекс загрязнения воздуха здесь стабильно сохраняется на высоком уровне, о чем свидетельствуют данные климатического центра Росгидромета.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
В Ростове фиксируются повышенные концентрации взвешенных частиц, бензапирена, диоксида азота и формальдегида. Аналогичная ситуация наблюдается в Азове, Волгодонске и Новочеркасске.
В сложившейся обстановке необходимо обеспечить усиленный контроль за промышленными предприятиями, автотранспортом и системами отопления.