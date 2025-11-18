Обстановка на трассе М-4 «Дон» ухудшилась из-за погоды

Обстановка на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ухудшилась из-за погодных условий. Об этом сообщили в компании «Автодор».

В регионе прогнозируются осадки и туман, из-за чего видимость на трассе ухудшится, а дорога будет мокрой и скользкой.

С учетом этого водителям настоятельно советуют быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами: избегать резких маневров, соблюдать интервал в потоке машин.

Мария Хоперская