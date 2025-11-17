МВД Польши сочло Россию «не столь могущественной» для диверсии на железной дороге

Замглавы МВД Польши Мацей Душчик призвал не спешить с обвинениями в адрес России из-за происшествия на железнодорожных путях в Мазовецком воеводстве. Об этом господин Душчик заявил в эфире Polsat News. Накануне были обнаружены повреждения путей, ведущих в сторону Украины.

«Россия не так могущественна, чтобы каждый поджог, каждая подобная ситуация была спровоцирована ей. Однако это ни в коем случае нельзя исключать или игнорировать»,— заявил замглавы МВД (цитата по RMF24). Господин Душчик добавил, что на месте продолжают работу представители правоохранительные органы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что на железной дороге Варшава–Люблин произошел «акт саботажа». «Взрывное устройство сдетонировало и разрушило железнодорожное полотно»,— написал премьер-министр в соцсети X.

Утром 16 ноября машинист поезда обнаружил повреждения на участке ж/д путей вблизи города Жичин, сообщала полиция Мазовецкого воеводства. В поезде находились два пассажира и сотрудники поездной бригады, никто из них не пострадал.