Туск назвал «актом саботажа» повреждение железной дороги в Польше

Повреждение части железнодорожного пути на линии Варшава-Люблин в Мазовецком воеводстве было саботажем, направленным против Польши и ее народа. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Взрыв ... является беспрецедентным актом саботажа, — заявил премьер в X. — Линия также имеет решающее значение для доставки помощи Украине».

Дональд Туск подчеркнул, что польские правоохранительные органы найдут виновных в происшествии.

Повреждение путей в районе города Гарволин заметила 16 ноября бригада локомотива. Сегодня польские СМИ сообщили, что на той же железнодорожной ветке, но возле города Пулавы, неизвестные испортили контактную сеть. В одном вагоне проходившего в момент ЧП пассажирского поезда были разбиты окна. Никто не пострадал.