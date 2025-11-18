РЕН ТВ: обвиняемая в убийстве сына в Балашихе отказалась от прошлых показаний

Жительница Балашихи, обвиняемая в убийстве и расчленении шестилетнего сына, отказалась от показаний после прихода адвоката. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. Изначально женщина признала вину и написала явку с повинной.

По данным собеседника Telegram-канала 112, обвиняемая отказалась от прошлых показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции России. Эта статья дает право не свидетельствовать против себя самого и близких родственников.

Сегодня следствие предъявило обвинение задержанной. Следователи будут ходатайствовать о ее аресте. СКР также возбудил уголовное дело о халатности сотрудников окружного управления соцразвития, повлекшей смерть ребенка.

Дело об убийстве расследуется с16 ноября после обнаружения головы шестилетнего мальчика в Гольяновском пруду в Москве. В тот же день правоохранители провели обыски в квартире семьи ребенка, где нашли его туловище. 17 ноября мать мальчика задержали. СМИ писали, что женщина страдает от параноидальной шизофренией и наблюдается у психиатра.

Никита Черненко