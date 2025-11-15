Умеров: Россия и Украина договорились провести новый обмен пленных

Россия и Украина при посредничестве Турции и ОАЭ «согласились активизировать стамбульские договоренности», заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров. Он уточнил, что стороны договорились возобновить обмены пленных.

Как написал Рустем Умеров в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), «речь идет об освобождении 1200 украинцев». Он уточнил, что «в ближайшие дни» пройдут технические консультации, на которых должны быть закреплены «все процедурные и организационные моменты».

Российская сторона о подготовке нового обмена пленных не сообщала.

Последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными 2 октября. Тогда стороны передали друг другу по 185 военнослужащих. Минобороны России сообщало, что в страну также вернулись 20 гражданских лиц.

Рустем Умеров возглавлял украинскую делегацию на прямых переговорах с Россией. 11 ноября он прибыл в Стамбул, чтобы «разблокировать процесс обменов». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремлю нечего сообщить о возможности возобновления контактов с Киевом.

Петр Бузлаев