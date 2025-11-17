ТАСС: у подозреваемой в убийстве шестилетнего сына в Балашихе есть старшая дочь

Старшая дочь женщины, подозреваемой в убийстве сына в Балашихе, живет с отцом. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах. По их данным, в начале этого года родители детей «разошлись по инициативе подозреваемой».

16 ноября в Гольяновском пруду в Москве нашли голову шестилетнего мальчика. Его туловище в тот же день обнаружили в квартире семьи в Балашихе. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ). Сегодня Следственный комитет сообщил о задержании матери ребенка. Она написала явку с повинной. СМИ писали, что женщина состояла на учете у психиатра и принимала специальные препараты.