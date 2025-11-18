ОАК передала два истребителя Су-57 иностранному покупателю

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала два истребителя пятого поколения Су-57 иностранному заказчику. Об этом сообщил генеральный директор компании Вадим Бадеха в эфире Первого канала.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Истребитель пятого поколения Су-57

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

По его словам, новые самолеты уже начали боевое дежурство и показывают высокие показатели. Кто купил самолеты, он не уточнил, но подчеркнул, что заказчик доволен качеством истребителей.

Накануне на авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 был представлен многофункциональный истребитель Су-57Э и модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М.

Подробнее о главных российских экспонатах на Dubai Airshow 2025 — в материале «Ъ» «Ближний Восток дальнего действия».