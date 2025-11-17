Российский истребитель Су-57Э дебютировал на авиасалоне Dubai Airshow

В ОАЭ открылся международный авиасалон Dubai Airshow 2025. Российская экспозиция на выставке занимает около 5 тыс. кв. м. Один из образцов, впервые представленных на Ближнем Востоке, — многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э

Фото: Abinaya Kalyanasundaram / Reuters Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э

Фото: Abinaya Kalyanasundaram / Reuters

Истребитель пилотирует герой России, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Богдан. Летная программа Су-57Э — ключевой эпизод российского участия в авиасалоне. Делегацию РФ на выставке возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Су-57 разработан компанией «Сухой». Истребитель предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Машина обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, внутрифюзеляжным вооружением и радиопоглощающим покрытием.

Dubai Airshow 2025 проходит в Дубае с 17 по 21 ноября. На выставке покажут более 900 экспонатов российской авиастроительной, космической отрасли и ОПК. Более 30 — в натурном виде. Кроме Су-57Э, посетители увидят учебно-боевой самолет Як-130М, вертолет Ка-52 с многоцелевой самонаводящейся ракетой Х-МД и управляемую ракету Х-38МЛЭ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ближний Восток дальнего действия».