Россия впервые показала обновленный учебно-боевой Як-130М за границей

На международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае Россия впервые представила модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Машина создана на базе серийного Як-130, который выпускается с 2009 года на Иркутском авиационном заводе. Як-130М предназначен для подготовки пилотов современных истребителей четвертого и пятого поколений.

Новую версию самолета разработала компания «Яковлев» в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) совместно с «Рособоронэкспортом». Во время модернизации расширены боевые возможности машины с учетом опыта современных конфликтов. На Як-130М установлены малогабаритная бортовая радиолокационная станция, оптико-локационная система, комплексы управления и бортовой защиты, а также обновленные средства связи. Самолет получил новые типы управляемых и неуправляемых боеприпасов.

Как указано на сайте ОАК, Як-130М совмещает функции учебного и боевого самолета. Машина позволяет обучать экипаж применению всей номенклатуры вооружения без их реального применения, пояснил в комментарии ТАСС заместитель главного конструктора по программе Як-130 Дмитрий Попов. Среди боевых задач самолета — поражение наземных и воздушных целей, в том числе тяжелых БПЛА.