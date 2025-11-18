Овечкин установил рекорд по числу победных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал автором победной шайбы в домашнем матче против «Лос-Анджелес Кингс», отличившись на 22-й минуте встречи. Игра завершилась со счетом 2:1.

Нападающий установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству победных голов в регулярных чемпионатах — 81. Ранее он делил лидерство по этому показателю с чешским форвардом Яромиром Ягром. Также Александр Овечкин обновил рекорд лиги по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, поразив ворота соперника в 903-й раз. В текущем сезоне он набрал 15 очков (6 голов+9 результативных передач).

Кроме Овечкина в составе «Вашингтона» отметился Мэтт Рой. У «Лос-Анджелеса» отличился капитан команды Анже Копитар.

«Вашингтон» занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен, в активе клуба 20 очков после 19 матчей. «Лос-Анджелес» располагается на второй строке Тихоокеанского дивизиона, набрав 24 очка по итогам 20 встреч.

Таисия Орлова