Батутист из Ростова-на-Дону выиграл «золото» Чемпионата мира среди юношей
Батутист из Ростова-на-Дону Тимур Кива выиграл золотую медаль Чемпионата мира по прыжкам на батуте среди юношей 11-12 лет. Соревнования проходили в испанском городе Памплона.
Фото: Александр Скрябин
Ростовчанин взял «золото» в синхронных прыжках, а также выиграл серебряную медаль в индивидуальных прыжках на батуте.
Готовила Тимура к соревнованиям легендарная ростовская батутистка Анна Корнетская и ее мама — тренер Татьяна Корнетская.