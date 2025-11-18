В ЮФО под урожай 2025 года застраховано 3,1 млн га посевов

В Южном федеральном округе под урожай 2025 года застраховано порядка 20–22% посевных площадей — около 3,1 млн га, сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. По его словам, показатели сопоставимы с уровнем прошлого года, при этом в ряде регионов охват выше среднего. В Краснодарском крае страхованием охвачено около 30% посевов. Лидерами по объему застрахованных площадей стали Ростовская область (1,2 млн га), Краснодарский край (1,1 млн га) и Волгоградская область (654 тыс. га).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эти же территории стали крупнейшими получателями страховых выплат: за девять месяцев 2025 года аграрии Ростовской области получили 1,7 млрд руб., Краснодарского края — 1,5 млрд руб., Волгоградской области — 117 млн руб. Совокупные выплаты в округе приблизились к 3,4 млрд руб.

По словам господина Биждова, в ЮФО сельхозпроизводители преимущественно выбирают «мультирисковое» страхование, при котором наступление страхового случая не зависит от объявления режима ЧС. По этой программе под урожай следующего года застраховано более 2 млн га, тогда как по полисам «ЧС» — около 1 млн га.

Директор филиала «Росгосстраха» в Краснодарском крае Александр Казаков отмечает устойчивый спрос на агрострахование в регионе. По его оценке, страхование остается ключевым инструментом защиты от погодных и биологических рисков — от засухи и града до заморозков и заболеваний животных. «Иногда это может стать единственным механизмом сохранения хозяйства»,— говорит он, подчеркивая, что Кубань традиционно входит в число регионов с наиболее широким охватом страхованием посевов.

Он также уточняет, что программы «Мультириск» и «ЧС» остаются наиболее востребованными. В последнем случае компенсация рассчитывается исходя из прямых затрат на выращивание и площади, пострадавшей от неблагоприятных явлений. «Процесс выплаты упрощен: аграриям не требуется собирать дополнительные справки от Росгидромета»,— пояснил господин Казаков.

Вячеслав Рыжков