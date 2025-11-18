Экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин завершил работу в московском «Динамо»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин завершил работу в московском «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что Валерий Карпин решил сконцентрироваться на работе в сборной России.

«Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача. Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все — и я, и Российский футбольный союз, и «Динамо» — понимали, какие потенциальные риски несет в себе совмещение», — приводят слова тренера в клубе.

Сейчас «Динамо» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-лиги 10 место, набрав за 15 туров 17 очков. «Ростов» опережает москвичей на 1 очко, занимая 9 место.

Константин Соловьев