Краснодарский суд рассмотрит иск бизнесмена Эксузяна к РЕН ТВ о защите репутации

Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск сочинского предпринимателя и бывшего депутата городского собрания Сергея Эксузяна к ООО «Акцепт» (РЕН ТВ) и журналисту Евгению Михайлову. Поводом стало требование признать недостоверными сведения, прозвучавшие в документальном фильме «Крестный отец Сочи. Конец истории», который вышел в эфир 24 мая 2025 года, сообщает «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По утверждению истца, в фильме ему приписывается причастность к деятельности Рубена Татуляна, известного в медиасреде под прозвищем Робсон,— в частности, утверждается, что господин Эксузян якобы участвовал в схемах с земельными участками. Представитель предпринимателя на заседании заявил, что его доверитель не состоял в деловых отношениях с Рубеном Татуляном и не фигурирует в уголовных делах, связанных с ним или его окружением. В материалах фильма, по словам стороны истца, отсутствуют факты, которые могли бы подтвердить предъявляемые ему обвинения.

Защита Сергея Эксузяна настаивает, что подобные заявления формируют искаженное представление о предпринимателе и создают риски необоснованных публичных обвинений. Истец требует признать сведения недостоверными, удалить видеоматериал, опубликовать опровержение и компенсировать моральный вред. Сумма требований не раскрывается.

Ранее суд в Адлере постановил изъять у Рубена Татуляна 130 объектов недвижимости общей площадью около 47 тыс. кв. м стоимостью свыше 3,9 млрд руб. Решение было связано с неисполнением предпринимателем предыдущего судебного акта об истребовании недвижимости гостиничного комплекса «Волна» и взыскании с него 9 млрд руб. ущерба, причиненного государству и курортной зоне.

Вячеслав Рыжков