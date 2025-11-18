Журналистам указали на фактчекинг

Суд в Краснодаре рассмотрит иск сочинского бизнесмена и экс-депутата Сергей Эксузяна о защите чести, достоинства и деловой репутации к телерадиокомпании РЕН ТВ и журналисту Евгению Михайлову. Истец требует признать порочащей и не соответствующей действительности информацию о его связи с Рубеном Татуляном, которого СМИ называют «крестным отцом Сочи» по прозвищу Робсон. Сведения прозвучали в одной из программ цикла документальных расследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gs-sochi.ru Фото: gs-sochi.ru

Октябрьский районный суд Краснодара принял к производству иск бывшего депутата горсобрания Сочи и учредителя банкротящейся девелоперской компании «Сады киви» Сергея Эксузяна к ООО «Акцепт» (телевизионный канал РЕН ТВ) и журналисту-расследователю Евгению Михайлову о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Сергей Эксузян — бывший депутат городского собрания Сочи и застройщик апарт-отеля «Сады киви» в Адлере, строительство которого прекратилось в 2022 году после того, как суд по иску прокуратуры отозвал разрешение на работы и аннулировал договор аренды. Надзорный орган установил, что объект возводился с нарушениями, а право на участок, находившийся в федеральной собственности, застройщик приобрел незаконно.

Как рассказал «Ъ-Сочи» представитель господина Эксузяна, поводом для иска стал документальный спецпроект «Крестный отец Сочи. Конец истории», который вышел в эфире федерального телеканала РЕН ТВ 24 мая 2025 года. В сюжете было упомянуто о совместной преступной деятельности героя фильма Рубена Татуляна с бывшим депутатом городского собрания города Сочи. Автором сюжета является журналист Евгений Михайлов.

По данным адвоката господина Эксузяна, на 43-й минуте сюжета приводится следующая информация: «Незадолго до этого задержали Сергея Эксузяна — экс-депутата горсовета Сочи и застройщика, который помогал Робсону в махинациях с землей».

Это упоминание, согласно позиции истца, является дезинформирующим, поскольку он не имеет никакого отношения к расследуемым уголовным делам, возбужденным в отношении Рубена Татуляна и его окружения. «Истец не имел с Татуляном каких-либо совместных коммерческих проектов и деловых связей. Приговор суда либо иной процессуальный документ, подтверждающий факт совместной преступной или иной деятельности Рубена Татуляна и Сергея Эксузяна отсутствует. Более того, сюжет документального фильма не раскрывает конкретные факты и информацию, которые бы подтверждали указанные утверждения.

Подобные неосторожные упоминания и высказывания в документальных фильмах приводят к искажению общественного мнения и необоснованным обвинениям людей, чьи имена оказались в контексте сомнительных ситуаций. В условиях современного информационного общества важно обеспечивать высокие стандарты журналистской честности и фактической точности»,— считает представитель истца.

В иске Сергея Эксузяна отмечено, что данное упоминание является клеветой и причиняет вред его доброму имени и репутации, а ответчики, злоупотребляя статусом федерального средства массовой информации, необоснованно приписывает ему участие в преступлениях, которые тот никогда не совершал.

Сергей Эксузян требует удалить сюжет, опубликовать опровержение и взыскать с ответчиков моральную компенсацию, размер которой в настоящий момент не раскрывается.

В пресс-службе РЕН ТВ на запрос «Ъ-Сочи» оперативно не ответили.

Наталья Решетняк