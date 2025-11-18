«ЮГАГРО 2025»: весь спектр продукции для растениеводческого сельхозпроизводства

Более 600 компаний из 14 стран покажут решения для каждого этапа растениеводческого производства — от техники для подготовки почвы до хранения и переработки готовой продукции.

Фото: пресс-служба «ЮГАГРО»

32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО» пройдет в Краснодаре с 18 по 21 ноября 2025 года. Более 30 лет «ЮГАГРО» выступает одним из лидирующих мероприятий для продвижения современных технологий среди сельхозтоваропроизводителей ведущих аграрных регионов России и ближнего зарубежья.

«ЮГАГРО» традиционно собирает профессионалов АПК из 70+ регионов России: от Калининграда до Камчатки. Среди посетителей: руководители и специалисты фермерских хозяйств, агрохолдингов, дистрибьюторы техники и семян, представители государственных структур и финансовых организаций.

Четыре раздела экспозиции

Экспозиция «ЮГАГРО 2025» разделена на четыре специализированных раздела.

Участники раздела «Сельскохозяйственная техника и запчасти» (260+ участников) будут представлены в павильонах 1, 2, 3 и на открытых площадках 1, 2, 3. Посетители смогут увидеть новинки от Ростсельмаш, включая гибридный зерноуборочный комбайн Н820 и экскаватор-погрузчик BL 810. Техника CLAAS будет представлена на стенде компании «Мировая техника».

Раздел «Агрохимия и семена» (180+ компаний) расположится в павильоне 4, а также в павильонах 2, 3 и на открытых площадках 1, 3. «РОСАГРОТРЕЙД», ведущий российский производитель, представит селекционные достижения по кукурузе, подсолнечнику, сахарной свекле и другим культурам.

Впервые на «ЮГАГРО» будет представлена отдельная экспозиция российских производителей семян и селекции. 10+ компаний продемонстрируют российским аграриям свои новинки для различных почвенно-климатических условий.

Экспозиция «Оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции» (100+ компаний) и «Оборудование для полива и теплиц» (60+ участников) будет размещена в павильоне 2, а также в павильонах 1, 3 и на открытых площадках 1, 3.

Фото: пресс-служба «ЮГАГРО»

Международный состав участников

В выставке примут участие свыше 600 компаний из 14 стран мира, включая национальные стенды Турции и Китая. Среди иностранных представителей: производители и поставщики из Беларуси, Венгрии, Индии и других государств.

Деловая программа: 40+ мероприятий

В рамках выставки запланировано проведение более 40 конференций, круглых столов и семинаров. Ключевые темы: рост рентабельности, кадры в АПК, цифровизация, семеноводство, модернизация, органическое земледелие, рисоводство и другие вопросы.

Регистрация посетителей

Бесплатная регистрация для посетителей доступна на официальном сайте. При регистрации непосредственно на выставке стоимость билета в кассе составит 300 рублей.

Бесплатные сервисы для посетителей

Для посетителей выставки будут работать бесплатные сервисы «Матчмейкинг» и «Лидсканирование». Найти нужных специалистов и подобрать контакты по интересам, чтобы заранее договориться о встречах, поможет сервис «Матчмейкинг». Лидсканирование позволяет получить контакты за секунды и сохранить в удобном формате. Чтобы воспользоваться сервисами необходимо скачать мобильное приложение YugAgro Connect в Google Play или App Store.

Все четыре дня на «ЮГАГРО 2025» будет открыта специальная фотозона, где каждый посетитель сможет бесплатно сделать запоминающиеся снимки в стиле проекта Агропробег-«ЮГАГРО». Агропробег-«ЮГАГРО» — это проект об аграриях и для аграриев, созданный выставкой «ЮГАГРО» и бизнес-сообществом YugAgro Connect. Цель проекта — показать жизнь отечественного АПК и дать слово профессионалам, выбравшим работу в поле. Всего снято два сезона, которые включают в себя более 30 серий. Посмотреть все серии бесплатно можно в бизнес-сообществе YugAgro Connect.

Награждение лауреатов премии «АГРОЛИДЕР 2025»

19–20 ноября состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии «АГРОЛИДЕР 2025» в категории «Растениеводство», включая специальную номинацию YugAgro Connect.

Цель премии — отметить тех, кто внедряет инновации и неустанно трудится над развитием сельского хозяйства. Организаторами национальной премии «АГРОЛИДЕР 2025» выступают Международная школа агробизнеса и медиахолдинг «СД Групп» при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по аграрным вопросам и ключевых отраслевых ассоциаций.

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.

Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».

Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS.

ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ БЕСПЛАТНО

ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл»

yugagro.org