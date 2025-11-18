СКР: мужчина удерживал сожительницу в заложниках в Первоуральске

Женщина, попавшая в заложники к жителю Первоуральска в Свердловской области, оказалась его сожительницей. Об этом сообщил «РИА Новости» помощник руководителя регионального управления СКР Александр Шульга.

Накануне в правоохранительные органы сообщили, что в квартире дома на улице Малышева удерживают женщину. Взявший ее в заложники угрожал взорвать дом. Его задержали. При обыске взрывчатых веществ и оружия в квартире не нашли.

По данным полиции, мужчину ранее судили за причастность к грабежу и разбойному нападению. При задержании он был в состоянии алкогольного опьянения. Его сожительница не пострадала.

Жителей дома, где случилось ЧП, эвакуировали. Здание оцеплено. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК).