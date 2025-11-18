Против угрожавшего взрывом первоуральца возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ) в отношении 52-летнего жителя Первоуральска, который закрылся в квартире и угрожал взорвать дом, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Вечером 17 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в жилом многоквартирном доме по улице Малышева местный житель незаконно удерживает в квартире женщину, 1978 г.р., создавая угрозу для ее жизни и здоровья»,— говорится в сообщении. В ходе оперативных мероприятий мужчину задержали, а удерживаемую им женщину удалось освободить, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. «Арсеналов огнестрельного оружия или взрывчатых веществ при нем не оказалось. Это была попытка напугать. Никто от его противоправных действий, к счастью, не пострадал»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полковник Горелых добавил, что в операции по задержанию фигуранта участвовали полиция, Росгвардия, бойцы СОБР и ОМОН. «Для оказания практической помощи территориальному ОВД из Екатеринбурга по указанию начальника ГУ МВД области Александра Мешкова была направлена группа опытных оперуполномоченных во главе с заместителем начальника полиции Владимиром Молодцовым»,— отметил он.

В настоящий момент мужчина доставлен в территориальный отдел полиции. В ближайшее время с фигурантом планируется провести комплекс следственных действий. Следствие планирует предъявить обвинение и ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.

Полина Бабинцева