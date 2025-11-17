В Первоуральске мужчина закрылся в квартире и угрожает взорвать дом

В Первоуральске (Свердловская область) на улице Малышева 52-летний мужчина забаррикадировался в квартире и угрожает взорвать жилом доме. Как сообщил начальник ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники полиции ведут с ним переговоры. По данным Telegram-каналов, мужчина по имени Азат угрожает взорвать гранату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал SHOT Фото: telegram-канал SHOT

«Чтобы мужчина не наломал, что называется дров, полиция пригласила мать подозреваемого. Также в эпицентр криминальных событий прибыли бойцы СОБР и ОМОН. Словом, предпринимается комплекс мер реагирования на поступившую информацию криминального характера. Сейчас полиция выясняет, есть ли еще кто-либо в квартире»,— сообщил полковник Горелых.

По словам полковника, личность злоумышленника установлена — это местный житель, который ранее неоднократно привлекался к ответственности. Мужчину дважды судили за причастность к грабежу, к разбойному нападению и причинению вреда здоровью.

Мэр Первоуральска Игорь Кабец сообщил, что все жители дома эвакуированы и находятся в безопасности. «На месте работают все силовые и оперативные службы, дом оцеплен. Ситуация под контролем. Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку. Прошу всех сохранять спокойствие»,— сообщил Игорь Кабец.

Полина Бабинцева