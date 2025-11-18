На Дону на 1,4 тысяче гектаров упразднили карантин по плодожорке и моли

На общей площади 1,4 тысячи гектаров в Большелогском сельском поселении и Аксайском районе Ростовской области упразднили карантин по восточной плодорожке (Grapholitha molesta) и картофельной моли (Phthorimaea operculella (Zeller). Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

Оба карантина специалисты ведомства ввели в 2012 году и 2013 году. Решение об упразднении карантинных фитосанитарных зон приняли по итогам наблюдения: восточной плодожорки в течение двух лет, картофельной моли в течение трех лет.

Картофельная моль (Phthorimaea operculella (Zeller)) опасный карантинный вредитель картофеля, табака, баклажанов, томатов и других пасленовых. Восточная плодорожка (Grapholitha molesta) повреждает плоды и побеги многих плодовых культур: персика, сливы, абрикоса, нектарина, яблони, груши, айвы, вишни, черешни и других.

Мария Хоперская