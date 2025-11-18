В Ростовской области спрос на сигареты упал на 39%

В сентябре-ноябре 2025 года спрос на сигареты в Ростовской области снизился на 39%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Контур.Маркета». В среднем за тот же период средняя стоимость пачки выросла на 16% до 201 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионе на 43% уменьшился спрос и на курительный табак. Его средняя цена выросла на 9% и составила 250 руб. за 100 г.

В среднем по стране стоимость курительного табака выросла на 10%. Однако в Краснодарском крае показатель, наоборот, снизился на 19%. Средняя цена пачки сигарет в РФ подросла на 13% — до 232 руб.

Мария Хоперская