В Ростовской области спрос на сигареты упал на 39%
В сентябре-ноябре 2025 года спрос на сигареты в Ростовской области снизился на 39%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Контур.Маркета». В среднем за тот же период средняя стоимость пачки выросла на 16% до 201 руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В регионе на 43% уменьшился спрос и на курительный табак. Его средняя цена выросла на 9% и составила 250 руб. за 100 г.
В среднем по стране стоимость курительного табака выросла на 10%. Однако в Краснодарском крае показатель, наоборот, снизился на 19%. Средняя цена пачки сигарет в РФ подросла на 13% — до 232 руб.