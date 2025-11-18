Жители Праги митингуют против назначения Бабиша на пост премьер-министра Чехии

В Праге митинг против возможного назначения премьер-министром Андрея Бабиша собрал более 10 тыс. человек. Акция «Чехия не продается» была организована объединением «Миллион моментов за демократию», передает «Чешское телевидение».

По словам организаторов, формирование правительства в Чехии происходит сейчас «на мафиозных принципах», а будущие министры друг друга шантажируют. Активисты призвали политиков вести себя так, «чтобы людям не приходилось выходить на демонстрации». Во время митинга общественники заявили о намерении следить за независимостью государственных СМИ, деятельностью судебной системы и полиции, органов безопасности, а также за «возможным российским влиянием на органы власти».

Парламентские выборы в Чехии состоялись 4 октября. Оппозиционное движение экс-премьера страны Андрея Бабиша ANO победило на них с 34,7% голосов. В конце октября президент Чехии Петр Павел поручил Бабишу формирование нового состава правительства. Андрей Бабиш является четвертым в списке богатейших граждан Чехии, его состояние оценивается в $4,2 млрд. Он обвиняется в незаконном получении субсидий ЕС на сумму 50 млн крон (€2 млн). Первое судебное разбирательство состоялось в 2023 году, с тех пор господина Бабиша несколько раз оправдывали.

Влад Никифоров