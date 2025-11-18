В Ростове в ДТП с пассажирским автобусом пострадали два человека

В Ростове-на-Дону в ДТП с пассажирским автобусом №49 (Стройгородок-Мегамаг) пострадали два человека. Авария случилась утром 17 ноября на Ворошиловском проспекте, сообщи в госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Предварительно установлено, что 44-летний водитель Geely MK Cross не уступил на перекрестке дорогу автобусу «НЕФАЗ». Им управлял 61-летний водитель.

В результате случившегося пострадали 64-летний и 68-летний пассажиры автобуса. Их госпитализировали.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Мария Хоперская