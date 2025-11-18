Мадуро: американский лидер может спокойно поговорить с Венесуэлой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о возможности личных переговоров двух лидеров. В эфире национального телевидения Мадуро отметил, что «в США любой, кто хочет поговорить с Венесуэлой, сможет сделать это без каких-либо проблем».

По его словам, «свободные страны должны понимать друг друга», а основой для диалога должна быть только дипломатия. Господин Мадуро также напомнил, что в сентябре отправлял Дональду Трампу письмо с призывом начать диалог «для разрешения любого конфликта между странами на основе международного права». В конце выступления президент Венесуэлы подчеркнул, что его страна не приемлет угрозы применения силы «для навязывания правил странам по всему миру».

Незадолго до этого Дональд Трамп заявил, что намерен поговорить со своим венесуэльским коллегой. При этом президент США не стал исключать возможность ввода американских войск в Венесуэлу.

Влад Никифоров