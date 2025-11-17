Жители Дона смогут списать пени по долгам за вывоз ТКО

Региональный оператор «ЭкоЦентр» запустил акцию для жителей Ростовской области, направленную на урегулирование задолженностей по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Она пройдет в ноябре-декабре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе «ЭкоЦентра».

Принять участие в программе могут физические лица, которые полностью погасят свою задолженность по услуге. После оплаты основного долга специалисты оператора проведут перерасчет и спишут все накопленные пени. Результаты перерасчета будут отражены в платежных документах за январь 2026 года.

Программа не распространяется на должников, в отношении которых уже вынесены судебные решения о взыскании задолженности.

Наталья Белоштейн