Еврокомиссия добавила в прогноз оптимизма

Мировая экономика по итогам 2025 года вырастет на 3,1%, следует из октябрьского макропрогноза Еврокомиссии (ЕК). Среди причин повышения оценки с ранее ожидавшихся 2,9% — более активное, чем прогнозировалось, расширение экспорта как развитыми, так и развивающимися странами. Благодаря заметному увеличению поставок на внешние рынки, во втором и третьем квартале устойчиво росли многие вовлеченные в «торговые войны» экономики, в том числе китайская и американская. Впрочем, по итогам года темпы увеличения ВВП, по всей видимости, все же замедлятся: рост сдерживают не только конъюнктурные, но и накопленные системные проблемы.

В осеннем макропрогнозе Еврокомиссия пересмотрела оценку роста мирового ВВП на 2025 год: теперь ожидается, что мировая экономика вырастет на 3,1%, а не на 2,9%. В 2024 году показатель составлял 3,3%. Замедление роста объясняется последствиями торговых войн, а некоторое повышение оценки на 2025-й — тем, что в ожидании тарифных ограничений со стороны США поставки заметно наращивали как развитые, так и развивающиеся страны.

В 2026 году мировая экономика может вырасти также на 3,1% (весенняя оценка — 3%), в 2027-м — на 3,2% (прогноз остался неизменным), следует из доклада. В ЕК отмечают, что перспективы роста остаются «крайне неопределенными».

Серьезнее, чем ожидается сейчас, на состоянии экономик могут оказаться последствия тарифных и нетарифных ограничений, а также сбои в глобальных цепочках поставок.

На фоне активного расширения экспорта во втором и третьем квартале оценка на этот год заметно улучшена для Китая: ВВП этой страны, по прогнозу ЕК, вырастет на 4,8% (ранее ожидалось увеличение на 4,1%). Впрочем, речь по-прежнему идет о замедлении роста китайской экономики по итогам 2025-го — в прошлом году он составил 5%. Среди причин такой динамики — как снижение доверия инвесторов к экономике КНР на фоне «торговой войны», так и накопленные проблемы, в том числе спад на рынке недвижимости и дефляция. В 2026 году ожидается дальнейшее замедление роста ВВП Китая — до 4,6%.

Умеренный, но стабильный рост прогнозируется на этот год для европейской экономики. ВВП ЕС, как ожидается, увеличится на 1,4% (весной прогнозировался рост на 1,1%), зоны евро — на 1,3% (0,9%). Основной вклад в улучшение оценок также внесло расширение отгрузок на внешние рынки (см. “Ъ” от 17 ноября). Тревогу аналитиков вызывают условия торговой сделки со Штатами (см. “Ъ” от 22 августа), рост дефицита бюджета ЕС из-за увеличения расходов на оборону, а также системные проблемы (в том числе старение населения).

Экономика США, ожидают в ЕК, в 2025 году вырастет на 1,8%, а не на 1,6%, как предполагалось весной. Символическое улучшение оценки связано с уже заключенными торговыми сделками и сворачиванием ограничений для некоторых торговых партнеров. В 2024 году американский ВВП, напомним, увеличился на 2,8% — замедление роста связано с сохраняющейся неопределенностью, снижением занятости (см. “Ъ” от 30 октября) и приостановкой работы правительства. Поясним, экономический ущерб от самого длительного в истории США шатдауна еще только предстоит оценить.

Для России, которую «торговые войны» напрямую не затрагивают, оценку роста ВВП аналитики ЕК вслед за другими прогнозистами снизили: до 0,8% с весенних 1,7% (в 2024 году было 4,3%). При пересмотре показателя Еврокомиссия ориентировалась на данные об охлаждении экономической активности в РФ. Напомним, официальная оценка Минэкономики предполагает, что в 2025 году рост экономики РФ составит 1%.

