Европа подросла на экспорте и промпроизводстве

Европейская экономика продолжает демонстрировать устойчивые, но при этом сдержанные темпы роста. В июле—сентябре ВВП зоны евро увеличился на 0,2% в квартальном выражении и на 1,4% — в годовом, следует из предварительных оценок Евростата (финальные будут опубликованы в начале декабря). Во втором квартале было 0,1% и 1,5% соответственно. ВВП стран Евросоюза в июле—сентябре увеличился на 0,3% квартал к кварталу и на 1,6% год к году после 0,2% и 1,6% в апреле—июне.

Основной вклад в рост европейской экономики внесло увеличение экспорта в конце третьего квартала. Положительное сальдо торгового баланса еврозоны увеличилось в сентябре до €19,4 млрд, сообщил Евростат. Месяцем ранее профицит оценивался в €1,9 млрд. Особенно заметно выросли поставки в США: на 15,4% год к году, до €53,1 млрд. Напомним, в сентябре компании ждали от европейских властей разъяснений об условиях торговой сделки со Штатами — опасаясь возможного повышения пошлин, поставщики наращивали отгрузки. Из разбивки по товарам следует, что в сентябре Европа серьезно нарастила экспорт продукции химической и фармацевтической промышленности.

Промышленное производство в зоне евро в конце третьего квартала продемонстрировало скромный рост: в сентябре его объем вырос на 0,2% месяц к месяцу и на 1,2% год к году. Более активное расширение промпроизводства ожидается, впрочем, уже в четвертом квартале, в том числе благодаря отложенным эффектам от снижения ключевой ставки ЕЦБ (например, укреплению внутреннего спроса).

Об улучшающихся настроениях домохозяйств и предпринимателей свидетельствуют и опережающие индикаторы еврозоны. Так, более чем двухлетнего максимума достиг в октябре индекс PMI от S&P Global: он составил 52,5 пункта после 51,2 пункта в сентябре (значения выше 50 пунктов указывают на рост деловой активности). В частности, максимальным за десять месяцев оказался композитный индекс в Испании (56 пунктов), индикатор в Германии достиг самого высокого уровня за два с половиной года (53,9 пункта).

С учетом нынешних и ожидаемых темпов роста европейский ВВП по итогам года вполне может увеличиться в соответствии с ожиданиями ЕЦБ (1,2%). Совпадет с ориентирами Европейского центробанка, вероятно, и фактический уровень инфляции: в 2025 году он должен составить 2,1%.

Кристина Боровикова