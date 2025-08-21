Торговля со многими неизвестными

ЕС и США обнародовали декларацию о заключенном ими торговом соглашении. Документ хотя и разъясняет некоторые условия состоявшейся в июле сделки, но оставляет немало вопросов. Подтверждено, что европейские товары будут облагаться 15-процентной пошлиной. Новостью же оказалось то, что закрепление этой ставки для автомобилей из ЕС потребует от ЕС отмены тарифов на американские промышленные товары, а также предоставления преференциального доступа на свой рынок сельскохозяйственным товарам и морепродуктам из Штатов. Насколько чувствительными окажутся эти уступки для производителей из ЕС, пока непонятно. Не вполне ясно и то, как Брюссель намерен выполнять и другие условия соглашения: в частности, расширить закупки американских энергоносителей.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images Очертания заключенной главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом торговой сделки пока остаются не вполне четкими

Еврокомиссия (ЕК) в четверг, 21 августа, опубликовала совместную декларацию Евросоюза и США о рамочном торговом соглашении. Сделка была заключена американским президентом Дональдом Трампом и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен еще месяц назад, в конце июля (см. “Ъ” от 29 июля), однако до сих пор ее детали известны не были: официальные документы не публиковались, а выводы о содержании соглашения аналитики делали из заявлений сторон. Опубликованная декларация дает понимание контуров соглашения — впрочем, и в ней разъяснено не все.

Из сообщения следует, что европейские поставки в США, как и анонсировалось, будут облагаться 15-процентной пошлиной (вместо ожидавшихся в июне 30%).

Соглашение при этом не предполагает автоматического снижения тарифной ставки на автомобили до того же уровня (с нынешних 27,5%).

Для того чтобы Штаты пошли на ее сокращение, Брюссель должен предоставить Вашингтону официальный документ об обнулении пошлин на все промышленные товары из США, а также об обеспечении преференциального доступа на рынок ЕС для американских морепродуктов и продукции АПК (от орехов, овощей и фруктов до некоторых молочных продуктов и свинины).

Схожие условия Дональд Трамп предлагал и другим торговым партнерам, однако соглашались на них далеко не все: об отказе для защиты внутреннего рынка заявляли, например, Индия и Китай. Для европейских производителей условия, предполагающие рост конкуренции на рынках, могут оказаться тяжелыми, но многое зависит от деталей итогового решения европейских властей. Пока оно не принято, страдать от высоких пошлин будут автопроизводители, прежде всего из Германии — в прошлом году их экспорт в США составил $24,8 млрд.

По условиям сделки США также выведут из-под действия основной 15-процентной пошлины некоторые товары: речь идет о самолетах и деталях к ним, о лекарствах и полупроводниках.

Будут ли они облагаться другим тарифом, пока неизвестно. В перспективе этот список может быть расширен.

Тарифные «скидки» могут быть предусмотрены для европейских стали и алюминия. В заявлении подчеркивается, что страны будут обеспечивать надежные поставки этих товаров, защищая свои рынки от «избыточных мощностей». В этой фразе, по всей видимости, речь идет о товарах из Китая — ранее такого рода аргументы использовались ЕС и США для введения ограничений в отношении КНР (см. “Ъ” от 7 мая 2024 года).

Из декларации сторон следует, что ради сделки с США Евросоюз пошел на ряд уступок. Так, ЕС обещает значительно увеличить закупки военной техники США (объем не разглашается), а также приобрести американские ИИ-чипы на сумму не менее $40 млрд.

Кроме того, подтверждена готовность Европы закупить СПГ, нефть и материалы для объектов атомной энергетики на общую сумму $750 млрд. Даже при том, что эта сумма будет распределена на три года, пока не волне понятно, каким образом Брюссель намерен выполнить обещание. В год ЕС импортирует энергоносители на сумму $400 млрд — даже при полном отказе от российских нефти и газа дополнительные закупки потребуют от Брюсселя поиска покупателей вне союза.

Еврокомиссия напоминает, что пространство для уточнения договоренностей остается. Переговорщики с европейской стороны намерены добиваться дальнейшего снижения пошлин и отмены тарифов для отдельных категорий — среди сложностей при этом остается необходимость учитывать интересы всех стран ЕС в условиях усиливающейся неопределенности, которую Дональд Трамп продолжает использовать для давления на партнеров.

Кристина Боровикова