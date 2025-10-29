Ставка со многими неизвестными

Федеральная резервная система (ФРС) США 29 октября второй раз подряд снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 3,75–4% годовых. Таким образом, начатый на прошлом заседании цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) продолжается — ранее он прерывался из-за нестандартной торговой политики Дональда Трампа. Снижение ставки предопределили умеренный рост инфляции и одновременно тревожная ситуация на американском рынке труда. Принять решение на этот раз ФРС было труднее, чем обычно: из-за шатдауна отсутствовали многие статистические данные. Если эти запоздавшие цифры не преподнесут сюрпризов, регулятор, вероятно, пойдет на смягчение ДКП и в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) по итогам заседания 28–29 октября принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), до диапазона 3,75–4% годовых. Решение совпало с ожиданиями аналитиков. К смягчению ДКП регулятор, напомним, приступил на предыдущем, сентябрьском заседании (см. “Ъ” от 18 сентября), до этого ставка оставалась неизменной с декабря 2024 года (4,25–4,5%).

Президент США Дональд Трамп между тем продолжает требовать от главы ФРС Джерома Пауэлла более быстрого снижения ставок. Напомним, cрок полномочий господина Пауэлла, которому президент не раз грозил увольнением, истекает в мае 2026 года, сейчас Дональд Трамп присматривается к кандидатам на замену. Именно поэтому внимание аналитиков приковано к тому, как именно голосует каждый из членов FOMC.

И в этот раз на сокращении ставки сразу на 50 б. п. вновь настаивал Стивен Миран, занявший пост в совете управляющих в сентябре (его кандидатуру, поддержанную Сенатом, выдвигал господин Трамп).

Свое решение снизить ставку ФРС объяснила растущими рисками снижения занятости в США. Прирост числа рабочих мест в этом году замедлился, а уровень безработицы вырос. При этом выводы о тревожной ситуации на рынке труда члены FOMC сделали в условиях информационного вакуума, опираясь на ограниченный набор данных: из-за шатдауна (см. “Ъ” от 1 октября) не публикуются в том числе отчеты по занятости американского Минтруда. Отметим, в январе 2019 года регулятору уже приходилось принимать решение, основываясь на частичных данных — шатдаун тогда закончился за несколько дней, еще до заседания регулятора, однако актуальная статистика за прошедший месяц была опубликована позже.

Так что сейчас ФРС учитывала данные, опубликованные Минтрудом еще в августе, и они указывали на рост безработицы. Кроме того, члены FOMC традиционно ориентировались на оценки компании ADP (занимается в том числе независимой аналитикой американского рынка труда) в ежемесячном отчете National Employment Report. Из него следует, что в сентябре частный сектор США сократил 32 тыс. рабочих мест, и это самое значительное снижение с марта 2023 года (аналитики, опрошенные Reuters, напротив, ждали роста на 50 тыс.). Снижение занятости затронуло как сферу услуг, так и производственный сектор, следует из подсчетов ADP.

Пойти на снижение ставки ФРС позволил одновременно и позитивный фактор: менее существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в сентябре. Впрочем, она по-прежнему остается повышенной, отметил регулятор. Индекс потребительских цен (CPI) составил в прошлом месяце 3% после 2,9% в августе. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали показателя на уровне 3,2%. Более чувствительный индикатор, дефлятор потребительских расходов (PCE), в августе вырос до 2,7% после 2,6% в июле (сентябрьское значение станет известно позже). Базовый показатель (Core PCE; не учитывает цены на продовольствие и энергию) не изменился, составив в августе 2,9%, как и месяцем ранее.

В условиях неясных перспектив и повышенной инфляции потребительская уверенность в США по-прежнему демонстрирует спад: соответствующий индекс, рассчитываемый The Conference Board, сократился в октябре до 94,6 пункта с 95,8 пункта в сентябре (значения ниже 100 указывают на снижение уверенности потребителей).

Отметим, что, хотя нынешние темпы роста цен не устраивают ФРС, фактически члены Комитета по открытым рынкам констатировали: стремительного повышения инфляции из-за тарифов Дональда Трампа (по крайней мере пока) не случилось.

Причинами могут быть как наличие запасов у американских компаний (импорт в преддверии введения пошлин заметно вырос) и «заморозка» тарифной войны с Китаем на несколько месяцев, так и то, что не все угрозы президента США были реализованы.

На пресс-конференции по итогам заседания Джером Пауэлл отметил, что в условиях шатдауна деловая активность в США может продемонстрировать сжатие. Он отметил, что данные, которые публикуются, несмотря на приостановку работы правительства, указывают на «умеренный» рост экономики.

Аналитики сразу многих организаций (от JPMorgan и Barclays до Goldman Sachs) прогнозируют еще одно снижение ставки на 25 б. п. в декабре — одним из немногих препятствий для такого шага может стать публикация неожиданных статданных по окончании шатдауна. Впрочем, такой сценарий сейчас рассматривается как маловероятный. Эксперты предполагают, что дальнейшее смягчение ДКП не обернется серьезным разгоном инфляции. Дополнительный оптимизм им внушает ожидаемое заключение торговой сделки США с Китаем — лидеры двух стран обсудят ее параметры уже 30 октября. ФРС между тем отметила в своем заявлении, что неопределенность в отношении экономических перспектив США остается повышенной. Господин Пауэлл на пресс-конференции дал понять, что снижение ставки на декабрьском заседании «не гарантировано».

Кристина Боровикова