В Ростовской области назначены девять новых судей

Президент России Владимир Путин подписал Указ о новых назначении девять новых судей в Ростовской области. Соответствующая информация опубликована на официальном портале правовой информации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Игорь Морозов утвержден на пост председателя Батайского городского суда на шесть лет. Красносулинский районный суд возглавит Александр Дзюбенко. Должность председателя Морозовского районного суда займет Сергей Романов.

Ольга Золотухина назначена председателем Пролетарского районного суда. Шолоховский районный суд возглавит Михаил Владимиров. Заместителем председателя Шахтинского городского суда станет Олег Токарев., а судьей Аксайского районного суда назначена Анна Денисова.

Кроме этого, в Арбитражный суд Ростовской области назначена Виктория Захарова, а в Южном окружном военном суде будет работать Даниил Костенков.

Наталья Белоштейн