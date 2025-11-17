Ролан Гусев возглавил московское «Динамо»
Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Ролан Гусев
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«В начале тренерской карьеры он работал с молодежной командой ЦСКА, выиграв с ней Молодежную футбольную лигу, а также в академии армейцев и юношеских сборных России»,— указано в сообщении клуба.
Главным тренером «Динамо» с 13 июня был Валерий Карпин. Сегодня он заявил об уходе из клуба, чтобы сосредоточиться на работе в национальной сборной, которую он возглавляет с 2021-го.
Ролан Гусев уже занимал должность исполняющего обязанности главного тренера «Динамо». 1 мая он сменил на этом посту чеха Марцела Личку. В тренерский штаб футбольного клуба Гусев вошел в июне 2023 года.