Валерий Карпин покинул «Динамо»

Валерий Карпин заявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо». Он решил сосредоточиться на работе в национальной сборной.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Валерий Карпин

«Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа»,— следует из релиза господина Карпина.

Валерий Карпин возглавил национальную сборную 26 июля 2021 года. Он стал главным тренером «Динамо» 13 июня 2025-го, совмещая работу в клубе и сборной.

Сборная России из-за отстранения со стороны FIFA и UEFA с 2022 года играет только товарищеские матчи.