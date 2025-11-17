На Дону животноводческое производство увеличилось на 5%

В январе-октябре 2025 года животноводы Ростовской области увеличили производство на 5% относительно аналогичного периода прошлого года. По темпам роста область опережает другие регионы ЮФО, за исключением Калмыкии и Астрахани. Соответствующая информация опубликована в отчете Росстата.

В промышленной сфере региона было произведено на убой 192,4 тыс. т скота и птицы в живом весе. Годом ранее этот показатель был ниже и составлял менее 185 тыс. т. В сегменте крупного рогатого скота (КРС) зафиксирован рост на 1,2%, что в абсолютных цифрах составляет 13,5 тыс. т. Производство птицы за аналогичный период увеличилось на 8% и достигло 144,1 тыс. т. Однако в свиноводческом секторе объемы снизились на 8%, составив 34,5 тыс. т.

В этот же период снизилось и производство молочной продукции. В 2025 году фермы произвели 115,8 тыс. т продукции, что на 5% меньше в сравнении с прошлым годом.

В октябре животноводческие предприятия Ростовской области снизили производство на 16%. Объем выпуска скота и птицы на убой сократился до 16,2 тыс. т, что составляет примерно четверть от общего объема по региону.

Наталья Белоштейн