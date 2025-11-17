«Технониколь» повторно согласовал проект завода минеральной ваты на Дону

Корпорация «Технониколь» повторно согласовала проект заводов по производству минеральной ваты в Красном Сулине Ростовской области. Соответствующая информация была опубликована на портале Единого госреестра заключений (ЕГРЗ).

Проект реализуется ООО «Завод Техно», входящим в корпорацию. Разработкой проектной документации занимается московская компания «Проммаш тест экспертиза».

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», компания «Технониколь» планирует вложить в расширение производства в Красном Сулине 7,3 млрд руб. Его запуск намечен на 2026 год.

На промышленной площадке корпорации уже функционируют два завода «Технониколь». Первый выпускает 1,7 млн куб. м каменной ваты в год, второй производит 160 тыс. куб. м минеральных субстратов для тепличных хозяйств. Общая численность персонала составляет 233 человека.

АО «Технониколь» — московская компания, начавшая работу в 1990-х годах. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, она принадлежит ООО «Инвест-Кровля», половина активов которого находится в собственности предпринимателя Игоря Рыбакова через собственную организацию.

Наталья Белоштейн