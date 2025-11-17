Властей Неклиновского района прокуратура обязала приобрести маневренный фонд
Администрация Николаевского сельского поселения приобрела домовладение для маневренного жилищного фонда после вмешательства прокуратуры и решения апелляционного суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Правоохранители выявили отсутствие жилых помещений маневренного фонда на территории поселения. Такие объекты предназначены для временного размещения граждан по договору социального найма. Прокуратура направила представление в местную администрацию и подало исковое заявление в суд с требованием приобрести благоустроенное жилье. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований прокуратуры.
Апелляционная инстанция пересмотрела решение и встала на сторону надзорного органа. В результате власти поселения купили домовладение в селе Николаевка.