На Дону ввод в эксплуатацию многоквартирных домов увеличился почти на 4%

В январе-октябре 2025 года в Ростовской области девелоперы ввели в эксплуатацию 797 тыс. кв. м. жилья в многоквартирных домах, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это позволило региону укрепить свои позиции в числе лидеров по объему строительства. Об этом сообщает пресс-служба «Единого ресурса застройщиков».

На фоне разнонаправленной динамики по всей стране, где из десяти ключевых регионов рост продемонстрировали лишь шесть, Ростовская область выделяется стабильностью. Это особенно заметно при сравнении с соседним Краснодарским краем, где, несмотря на более высокий абсолютный показатель (1,8 млн кв. м. в январе-октябре), темпы строительства снизились на 9,3%.

Москва продолжает лидировать в рейтинге с рекордным показателем ввода жилья — 3,9 млн кв. м., что на 19,1% превышает результаты прошлого года. Второе место занимает Московская область с показателем почти 2 млн кв. м, продемонстрировав рост на 12%. Краснодарский край замыкает тройку лидеров. В то же время Санкт-Петербург показал снижение на 14,2%, введя в эксплуатацию 1,77 млн кв. м. жилья.

Самый значительный прирост показала Воронежская область — 19,7%, что позволило ей занять место в первой десятке. В то же время Новосибирская область продемонстрировала самое существенное снижение — 24,4%.

Наталья Белоштейн