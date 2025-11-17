США вывезли установки Typhon из Японии спустя два месяца после завершения учений

США вывезли ракетный комплекс средней дальности Typhon с японской авиабазы Ивакуни, сообщает Kyoto Shimbun. Установки были размещены в Японии для проведения совместных с США военных учений Resolute Dragon. Они проходили с 11 по 25 сентября.

Фото: Tim Kelly / Reuters Фото: Tim Kelly / Reuters

Перед началом Resolute Dragon в посольстве Японии в Москве сообщили, что развертывание Typhon «носит исключительно учебный и временный характер и не предполагает постоянного размещения». Россия, Китай и отделение Социал-демократической партии Японии выступали против размещения установок на японской территории после завершения учений. В МИД России заявляли, что ракеты комплекса средней и меньшей дальности представляют угрозу для России.

Typhon — первое наземное ударное средство средней дальности США после окончания холодной войны и расторжения в 2019 году российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Resolute Dragon участвовали около 20 тыс. военнослужащих.

