Япония обещает избавиться от комплексов

В Японии 11 сентября стартовали масштабные совместные с США военные учения Resolute Dragon, в ходе которых впервые будет развернут новый американский ракетный комплекс средней дальности Typhon. В посольстве Японии в РФ “Ъ” заверили, что эта система — вызвавшая сильное раздражение России и Китая — по окончании маневров будет вывезена с территории страны. Таким образом, в Токио дают понять, что не повторят пример Филиппин, куда Typhon завезли вроде бы для учений, но так и оставили там. В МИД РФ, впрочем, подчеркивают, что Москве все равно, на какой срок на острова завезен этот комплекс: власти РФ в любом случае будут считать действия Японии и США враждебными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский ракетный комплекс средней дальности Typhon

Фото: US Army Американский ракетный комплекс средней дальности Typhon

Фото: US Army

Стартовавшие 11 сентября японо-американские военные учения Resolute Dragon, участие в которых примет около 20 тыс. военнослужащих, продлятся до 25 сентября. В рамках этих маневров на авиабазе корпуса морской пехоты США Ивакуни будет осуществлена отработка развертывания нового ракетного комплекса армии США Typhon. Это первое наземное ударное средство средней дальности у армии США после окончания холодной войны и расторжения в 2019 году российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С территории Японии эти комплексы могут нанести удар ударить по территории не только Китая, но и России.

В посольстве Японии в Москве “Ъ”, впрочем, заявили, что Typhon вскоре уберут.

«Данное развертывание носит исключительно учебный и временный характер и не предполагает постоянного размещения. Соединенные Штаты планируют вывести ракетную систему армии США Typhon из Японии после завершения учений»,— заверили в дипмиссии.

И хоть в комментарии посольства об этом напрямую не говорится, в нем, по сути, содержится отсыл к примеру Филиппин, куда Typhon был завезен еще весной 2024 года в рамках совместных с США учений, но так и не был вывезен, несмотря на острую критику со стороны Китая. Столь продолжительное размещение ракетного комплекса сначала никак не комментировалось Манилой и Вашингтоном, впоследствии же Филиппины, находящиеся с Китаем в напряженных отношениях из-за территориальных споров, объявили о намерении приобрести у США Typhon для собственных нужд.

Ракетный комплекс наземного базирования Typhon способен запускать в том числе крылатые ракеты Tomahawk (дальность до 2 тыс. км) и многоцелевые ракеты Standard SM-6 (дальность до 500 км в нынешней версии, однако в перспективных, как ожидается, будет больше). Ранее такие системы были запрещены по подписанному в 1987 году СССР и США ДРСМД. С 2019 года США приступили к созданию комплексов средней и меньшей дальности наземного базирования для разных видов войск — военно-морских сил, морпехов и армии. Typhon предназначен для армии. Предполагается, что батареи Typhon войдут в состав дивизиона стратегических огневых средств новых американских многосферных оперативных групп (Multi Domain Task Force). Туда же войдут батареи реактивных систем залпового огня повышенной мобильности (HIMARS) с ракетами PrSM (с дальностью более 500 км) и гиперзвуковыми ракетами Dark Eagle (он же Long Range Hypersonic Weapon c заявленной дальностью более 2775 км).

Россия на протяжении нескольких лет пыталась договориться с США о моратории на развертывание ранее запрещенных по ДРСМД систем, но безуспешно. В итоге и она сама начала создавать подобные комплексы. В ноябре 2024 года российские военные впервые применили новую баллистическую ракету средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Удар был нанесен по украинскому оборонному предприятию «Южмаш». До конца 2025 года «Орешник» предполагается развернуть на территории Белоруссии, что позиционируется российской стороной как ответ на размещение американцами систем, подобных Typhon, в разных регионах мира.

Комментируя завоз этих комплексов в Японию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала понять, что Москве не важно, сколько они там пробудут.

По ее словам, власти РФ «особо предостерегали Токио от предоставления своей территории для передового развертывания американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности наземного базирования вне зависимости от продолжительности дислокации (на эпизодической, ротационной или постоянной основе) и от сопутствующей аргументации». Москва, как заявила она далее, в любом случае будет считать такие шаги «преднамеренно враждебными и игнорирующими национальные интересы Российской Федерации». «Будем вынуждены принимать необходимые компенсирующие военно-технические меры»,— предупредила дипломат.

Досталось и США. «Рассматриваем это (развертывание Typhon в Японии.— “Ъ”) как очередной дестабилизирующий шаг в рамках взятого Вашингтоном курса на наращивание потенциала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования для целей передового дислоцирования соответствующих систем в различных регионах мира,— заявила Мария Захарова.— Формирование и наращивание в прилегающих к России регионах дестабилизирующих ракетных потенциалов создает прямую угрозу безопасности нашей страны, причем стратегического порядка». Такое развитие событий будет, как подчеркнула она далее, «иметь значительные пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности, включая опасное подстегивание напряженности между ядерными державами».

В конце августа Москва призвала Токио пересмотреть принятое решение по вопросу размещения Typhon, предупредив, что в противном случае власти РФ будут «исходить из того, что вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе лежит на японской стороне».

Однако японцы этого делать не стали. В посольстве Японии в Москве “Ъ” привели свое видение ситуации: «В связи с тем что обстановка в сфере безопасности вокруг Японии становится все более сложной и напряженной, правительство Японии считает важным укреплять потенциал сдерживания и реагирования японо-американского альянса в целях предотвращения вооруженных нападений на Японию». Кто именно может напасть на Японию, в посольстве не уточнили, но наиболее конфронтационные отношения у страны с КНДР и КНР.

Власти КНР также раскритиковали задействование Typhon в японо-американских учениях. «Китай всегда выступал решительно против развертывания американских ракетных комплексов средней дальности Typhon в азиатских странах. Развертывание подобных систем в Японии нанесет ущерб законным интересам других стран в области безопасности и представляет существенную угрозу региональной стратегической безопасности»,— предупредил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь. Он призвал Токио и Вашингтон «учитывать интересы других стран в области безопасности» и «предпринять практические действия, чтобы сыграть позитивную роль в обеспечении регионального мира и стабильности» (цитаты по ТАСС).

Последуют ли Япония и США этим призывам хотя бы после учений, станет ясно через две недели.

Елена Черненко