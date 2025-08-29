МИД России призвал Японию не размещать «Тифоны» на своей территории

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к властям Японии и призвала их не размещать батареи наземного комплекса «Тифон» в рамках японо-американских учений Resolute Dragon 25. Ракеты комплекса средней и меньшей дальности представляют угрозу для России, отметила госпожа Захарова. Ее обращение опубликовали на сайте МИД.

«В противном случае будем исходить из того, что вся ответственность за дальнейшую деградацию обстановки в регионе лежит на японской стороне»,— отметила госпожа Захарова.

Она отметила, что Токио проводит военные учения, активную милитаризацию и сотрудничает с Вашингтоном по вопросу обороны. Действия Японии представляют угрозу для российских границ на Дальнем Востоке, МИД характеризует их как «преднамеренно враждебные и игнорирующие национальные интересы».