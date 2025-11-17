Три отеля Сириуса стали лауреатами национальной премии «Сервис-Страна»

Сразу три отеля, расположенные на федеральной территории Сириус, вошли в число лауреатов национальной премии «Сервис-Страна», учрежденной при участии Роскачества. Экспертная комиссия оценивала стандарты обслуживания, организацию внутренних процессов, качество коммуникации с гостями и весь маршрут их взаимодействия с брендом — от онлайн-каналов до проживания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Флагманом клиентского опыта признан новый гостиничный комплекс Mantera Supreme, удостоенный также специальной награды Совета Федерации. По словам генерального менеджера Юлии Капраловой, в отеле выстроена система обучения сотрудников и внедрены собственные стандарты качества обслуживания. Контроль качества осуществляется посредством чек-листов на всех этапах взаимодействия с гостем. Одним из ключевых элементов сервиса стала работа персональных ассистентов, сопровождающих гостей номеров высшей категории.

Среди лауреатов отмечены также два крупнейших отеля территории. Сочи Парк Отель получил Диплом I степени. Руководство подчеркнуло, что признание жюри подтверждает устойчивое развитие сервисных стандартов и ежедневную работу команды по улучшению качества отдыха.

Отель-замок «Богатырь» стал обладателем Диплома II степени. Как отметила его генеральный управляющий Виктория Сучугова, внимание к деталям и ориентированность на комфорт гостей остаются ключевыми элементами работы комплекса.

Мария Удовик